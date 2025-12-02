Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 00:05 Güncelleme: 02.12.2025 - 00:05
        
        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kırsal Sultantepe Mahallesi'nde akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kavgada ağır yaralanan H.İ. (43) ile M.M. (50) ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kavgaya karışan biri muhtar 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

