Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.
Kırsal Sultantepe Mahallesi'nde akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kavgada ağır yaralanan H.İ. (43) ile M.M. (50) ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kavgaya karışan biri muhtar 3 kişiyi gözaltına aldı.
