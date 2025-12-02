Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Dumlupınar Mahallesi'nde bir inşaatın 2'nci katında çalışan Celal Akıncı (46) dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
