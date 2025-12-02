Viranşehir SYDV tarafından 4 bin aileye kömür desteği

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 4 bin aileye kömür desteği sunuluyor.

Viranşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, SYDV tarafından önceden belirlenen ailelere, 2 bin 600 ton kömür dağıtılmaya başlandı.

Görevliler, ilçe merkezi ve köylerde tespit edilen adreslere kömürleri teslim ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Vatandaşlar da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ülkü'ye teşekkür etti.