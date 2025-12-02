Şanlıurfa'da tüpün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, piknik tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şehitlik Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.
Patlama sonucu, sokağa bakan dış duvarının yıkılmasıyla eşyalar dışarı savruldu, evde büyük hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
