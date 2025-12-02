Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tüpün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, piknik tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 22:35 Güncelleme: 02.12.2025 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da tüpün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, piknik tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Şehitlik Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.

        Patlama sonucu, sokağa bakan dış duvarının yıkılmasıyla eşyalar dışarı savruldu, evde büyük hasar oluştu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da piknik tüpü patladı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı Patlamanın şid...
        Şanlıurfa'da piknik tüpü patladı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı Patlamanın şid...
        Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski tuğgeneralin cezası kesinleşti
        Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski tuğgeneralin cezası kesinleşti
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
        Haliliye'de kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor
        Haliliye'de kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor
        Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski tuğgeneralin cezası kesinleşti
        Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski tuğgeneralin cezası kesinleşti
        Viranşehir SYDV tarafından 4 bin aileye kömür desteği
        Viranşehir SYDV tarafından 4 bin aileye kömür desteği