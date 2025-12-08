Şanlıurfa'da bir kişi kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Ağveren Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kişi kavga ettiği 13 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldürdü.

