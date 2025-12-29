Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl beyaza büründü

        Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:42
        Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl beyaza büründü
        Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

        Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'ni beyaza bürüdü.

        Vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

