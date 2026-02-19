Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yaklaşık 1 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi

        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 999,68 gram saf altın ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:29 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:29
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 999,68 gram saf altın ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 999,68 gram saf altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

