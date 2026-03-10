Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 52 şüpheliye adli işlem yapıldı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 52 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:45
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 130 paket sigara, 2 cep telefonu, 68 kilogram çay, 8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

