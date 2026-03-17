Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Çanakkale destanının hatırası 1917'den beri Şanlıurfa'da yaşıyor

        EŞBER AYAYDIN - Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal ile birlikte destansı bir mücadele veren Şanlıurfalı askerlerin memleketlerine döndükten sonra anlattıkları kahramanlık hikayeleri üzerine yaptırılan "Çanakkale Zaferi ve Mustafa Kemal Paşa Çeşme Anıtı", Türkiye'de Çanakkale Zaferi anısına inşa edilen ilk anıt olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harran Üniversitesi (HRÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine, Çanakkale Zaferi'nin Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle milletin tüm unsurlarının yedi düvele karşı omuz omuza vererek göğüs göğse mücadele ettiği ve büyük bir zaferle sonuçlanan tarihi bir direniş olduğunu söyledi.

        "Çanakkale Zaferi ve Mustafa Kemal Paşa Çeşme Anıtı"nın tarihçesini anlatan Önal, "Çanakkale'de Arıburun, Conkbayırı, Anafartalar'da Mustafa Kemal ile omuz omuza savaşan Urfalı gaziler Urfa'ya döndüklerinde Mustafa Kemal'in kahramanlıklarını anlata anlata bitiremiyor. Dolayısıyla bu da o dönemin yöneticisi Nusret Bey'i çok etkiliyor ve kendisi bu anıtı planlıyor, 1917 yılında anıt açılıyor, etrafına çiçekler ekiliyor, 'Çanakkale Zaferi ve Mustafa Kemal Paşa Çeşme Anıtı' olarak adlandırılıyor, Türkiye'mizin Çanakkale Zaferi anısına yapılmış Mustafa Kemal Paşa ve Urfalı gaziler, şehitler adına yapılmış ilk anıt Şanlıurfa'da bulunuyor." dedi.

        Prof. Dr. Önal, anıtın batı kitabesinde "Bu taş sessiz değil, büyük savaşın tacıdır" ifadesinin yer aldığını belirterek, kitabenin işaret ettiği "büyük savaşın" Çanakkale Savaşı olduğunu söyledi.

        "Çanakkale Zaferi ve Mustafa Kemal Paşa Çeşme Anıtı"nın 9 metre yüksekliğinde sert kalker taşından yapıldığını aktaran Önal, "Anıtın üzerindeki kitabeler, Ankara istikameti, Kafkas istikameti ve Hindistan istikameti diye yazıyor. Ayrıca bir de Mustafa Kemal Paşa Caddesi de aynı yıl 1917 yılında Nusret Bey tarafından yaptırılıyor. Bir yönde o caddeye bakıyor ve diğer adı da Mustafa Kemal Paşa Yol gösteren çeşmesi olarak da adlandırılıyor. Yani anıtın 4 tarafı da ayrı anlamlı" dedi.

        Mehmet Önal, anıtın zaman içinde birkaç kez yer değiştirdiğini ve günümüzde Abide Kavşağı'nda bulunduğunu belirterek, mevcut lokasyonu itibariyle anıtın kentin yollarının kesiştiği nokta olduğunu da sözlerine ekledi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Benzer Haberler

