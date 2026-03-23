Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si bebek, 5 kişi yaralandı. Hakan Sağır (26) idaresindeki 34 DN 3840 plakalı otomobil, Üstüntaş Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada sürücü ile Aysel (24), Ömer (23), Hümeyra (1) ve Elif Sağır (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

