        Şanlıurfa'da gölete düşen çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gölete düşen çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Dengesini kaybeden 9 yaşındaki Ahmet Özlem, kırsal Büyükotluca Mahallesi yakınlarında bulunan gölete düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Özlem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

