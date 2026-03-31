Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı.
Giriş: 31.03.2026 - 15:27
H.A. idaresindeki 63 ED 595 plakalı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y’ye (61) çarptı.
Ağır yaralanan Y.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
