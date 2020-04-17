Atatürk Barajı´nın kapakları dualarla açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk Barajı´nın kapakları dualarla açıldı

DHA

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)TARIMIN önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, tarlalara yılın ilk suyu, Atatürk Barajı´nın kapakları dualar eşliğinde kurban kesilerek açılıp, verildi. Ülkenin pamuk ihtiyacının yüzde 45'i, kırmızı mercimeğin yüzde 38'i, mısırın yüzde 22'si, arpanın yüzde 13'ü, buğdayın da yüzde 9'unun üretildiği Şanlıurfa'da çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden kanallara su verilmesi talebinde bulundu. DSİ de Atatürk Barajı tünellerinin kapaklarını açarak, Harran ve Suruç Ovaları'na su vermeye başladı. Orman ve Su İşleri...

Atatürk Barajı´nın kapakları dualarla açıldı

<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)TARIMIN önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, tarlalara yılın ilk suyu, Atatürk Barajı´nın kapakları dualar eşliğinde kurban kesilerek açılıp, verildi.<br>Ülkenin pamuk ihtiyacının yüzde 45'i, kırmızı mercimeğin yüzde 38'i, mısırın yüzde 22'si, arpanın yüzde 13'ü, buğdayın da yüzde 9'unun üretildiği Şanlıurfa'da çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden kanallara su verilmesi talebinde bulundu. DSİ de Atatürk Barajı tünellerinin kapaklarını açarak, Harran ve Suruç Ovaları'na su vermeye başladı.<br>Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yapılan sulama yatırımları ile Harran Ovası´nda 1 milyon 621 bin 920 dekar alan suyla buluşuyor.<br>BÖLGE İNSANININ HAYAT ŞARTLARI YÜKSELECEK<br>2020 yılı sulama mevsiminin açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye'nin gurur kaynağı olan Atatürk Barajı'ndan gelen suyun Mardin'e kadar uzanan 250 kilometrelik bir mesafeye ulaşacağını söyledi. Toplam 2,2 milyon dekarlık alanın sulanacağını belirten Erin, şöyle devam etti:<br>"Bu alan içinde Mardin ilinin de bir kısmı var. Tüm bölge ve çiftçilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Suyumuzun her damlasını iyi kullanmamız lazım. Çiftçilerimizin suyun değerini bilerek sulama yapmalarını bekliyoruz. Her yıl onlarca evladımızı maalesef bu kanallarda kaybediyoruz. Muhtarlarımız ve çiftçilerimiz başta olmak üzere herkesin bu konuda çok dikkatli olmasını istiyorum. Kaybedecek tek bir evladımız bile yok. Yine Şanlıurfa´daki mevsimlik tarım işçileri ise bölgenin bir gerçeğidir. Onların çalışma koşullarının iyileştirmek adına bir dizi tedbir aldık. Personel takviyesi gerçekleştirdik."<br>DSİ 15'inci Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe de bereketli bir yıl olması temennisinde bulunup kanalda boğulmaların önlenmesi için herkesin dikkatli olmasını istedi.<br>Yapılan konuşmaların ardından okunan dualar eşliğinde kurban kesildi. Daha sonra Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve protokol üyeleri kanal kapaklarının açılması için butona bastı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-04-17 16:51:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haliliye tedbiri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Haliliye tedbiri elden bırakmıyor
Viranşehir’de tüm kurumlar seferber oldu
YEREL HABERLER Viranşehir’de tüm kurumlar seferber oldu
Ceylanpınar’da tedbir ve izolasyon kararlılıkla sürdürülüyor
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da tedbir ve izolasyon kararlılıkla ...
Eyyübiye Belediyesi maske üretimini seri bir şekilde sürdürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesi maske üretimini seri bir şekilde ...
Akçakale ve Harran’da salgına karşı mücadele
YEREL HABERLER Akçakale ve Harran’da salgına karşı mücadele
Karantinadaki sağlık çalışanı babadan oğluna oyuncak sürprizi
YEREL HABERLER Karantinadaki sağlık çalışanı babadan oğluna oyuncak ...
Şanlıurfa´da 35 bin tarım işçisi seyahat izni alarak yola çıktı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 35 bin tarım işçisi seyahat izni alarak ...
(Görüntülü) Sürücünün otomobilden yola fırladığı kaza kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sürücünün otomobilden yola fırladığı kaza ...
Haliliye’de yol çalışmaları drenajla güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yol çalışmaları drenajla güçlendiriliyor
Sürücünün otomobilden yola fırladığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Sürücünün otomobilden yola fırladığı kaza kamerada
Tarihi Siverek sokakları restore edilecek
YEREL HABERLER Tarihi Siverek sokakları restore edilecek
Tarım işçilerinin seyahat sorununa çözüm
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin seyahat sorununa çözüm
Haliliye’de parklarda mevsimsel çalışmalar yapılıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de parklarda mevsimsel çalışmalar yapılıyor
Şanlıurfa’da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para ...
Haliliye’de korona standı
YEREL HABERLER Haliliye’de korona standı
(Görüntülü) Şanlıurfa?da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa?da yasağa uymayan 7 bin 64 ...
Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
Şanlıurfa´da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para ...
Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
(Görüntülü) Şanlıurfa?da tarım işçilerinin seyahat izni yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa?da tarım işçilerinin seyahat ...
Karaköprü’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa´da tarım işçilerinin seyahat izni yoğunluğu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da tarım işçilerinin seyahat izni yoğunluğu
Şanlıurfa Valisinden PTT talimatı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: “PTT’ler gerekirse geç saatlere kadar açık olacak”
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisinden PTT talimatı Şanlıurfa Valisi ...
Eyyübiye’ye yeni kütüphane ve park kazandırma hazırlığı
YEREL HABERLER Eyyübiye’ye yeni kütüphane ve park kazandırma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X