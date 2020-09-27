5 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi seyrettiler



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazayı onlarca kişi sosyal mesafeye aldırmadan film gibi izledi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 16 LMG 19 plakalı otomobil, köprülü kavşakta sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek 63 VN 903 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Yaralı 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik bir süre durdu. Can pazarının yaşandığı kaza sırasında bulvarın demir korkuluklarında sosyal mesafeye aldırış etmeyen onlarca kişi kazayı film gibi izledi. Polisler, uyarılarının ardından sosyal mesafeye uymayan vatandaşları kaza bölgesinden uzaklaştırdı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-27 13:07:29



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