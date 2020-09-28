Şanlıurfa'da yüzlerce bisikletli sağlık için pedal çevirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce bisikletli, sağlık için pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün destekleriyle Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneğine bağlı yüzlerce bisikletçinin katılımıyla Abide Meydan'ında başlayan; Atatürk Bulvarı, Samsat Meydanı, Lekler Caddesi, Kızılkoyun Nekropoli önünden Balıklıgöl'e, Meşarkiye Caddesi'nden GAP Arena Stadyumu'na kadar devam eden bisiklet turu, Cumhuriyet Parkı'nda sona erdi. Etkinliğin düzenlenmesinde öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür eden bisikletçiler, böylesi güzel etkinliklerin düzenli olarak yapılması temennisinde bulundu.



Kaybolan oyunlar çocuk şenliğinde canlandırıldı

Öte yandan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen spor şenliğine katılan yüzlerce sporcu ve çocuk, kaybolmaya yüz tutmuş birçok oyun ve sportif faaliyet sayesinde yeni normalleşmeye uygun mutlu bir hafta sonu geçirdi. Pandemi süresince evlerinden çıkmayarak evde kal çağrısına uyan çocuklar etkinlikte doyasıya ip atladı, topaç çevirdi ve gülle oynayarak güzel vakit geçirdi.

Diğer sportif etkinliklere de katılan gençler ve çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti.

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