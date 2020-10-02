Şanlıurfa'da kaçak elektrik arbedesi: 1 asker yaralandı

Şanlıurfa'da, kaçak elektrik denetiminde çıkan arbede sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla 1 asker hafif yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtış A.Ş. ekipleri, iddiaya göre, kırsal bir mahallede abonesiz trafo kurulduğunu belirledi. Jandarma ekipleri ile bölgeye giderek enerjiyi kesmek isteyen görevliler ile trafoyu kuran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında jandarma ekipleri havaya uyarı ateşi açarken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir askere isabet etti. Hafif yaralanan asker, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Arbedenin ardından ismi öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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