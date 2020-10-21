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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprüspor, Mehmet Şansal ile yollarını ayırdı

İHA

Karaköprüspor, Mehmet Şansal ile yollarını ayırdı

3. Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor, ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Şansal ile yollarını ayırdı.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor'da Mehmet Şansal dönemi sona erdi. Lige kötü bir başlangıç yapan kırmızısiyahlı ekipte kan değişikliğine gidilerek Teknik Direktör Mehmet Şansal ile karşılıklı anlaşılarak yolları ayırma kararı alındı.
Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, sezona Mehmet Şansal ile başladıklarını ancak istenmeyen sonuçlar alınması ve kan değişimine ihtiyaç duyulması nedeniyle yolları ayırdıklarını kaydetti.
Kayral, "Bu sezon hedeflerimiz için çok önemli transferler gerçekleştirdik ve takımımızı bu liglerin tecrübeli hocalarından Mehmet Şansal hocamıza emanet ettik. Ancak ilk 3 hafta hiç istemediğimiz sonuçlar aldık. Takımımızda bir kan değişikliği ihtiyacı hasıl oldu ve Mehmet hocamızla görüşerek yolları ayırma kararı aldık. Takımımızı başarıya, hedeflerimize taşıyacak olan teknik direktörü takımın başına getirmek için arayışlarımız devam etmektedir. İnşallah en kısa sürede yeni hocamızı takımın başına geçireceğiz. Mehmet Şansal hocamıza emekleri için teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

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