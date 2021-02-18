(Özel) Uyuz köpeğe motor yağı ile tedavi Tarım işçileri uyuz sokak köpeğini tedavi etmeye çalıştı Tarım işçilerinden takdir edilecek davranış Yanmış motor yağı sürülen sokak köpeği yerinden hiç kıpırdamadı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tarım işçileri, uyuz bir sokak köpeğini yanmış motor yağı ile tedavi etmeye çalıştı. İşçilerin bu davranışı çevredekiler tarafından büyük bir takdir toplarken sokak köpeğinin yerinden hiç kıpırdamaması dikkatlerden kaçmadı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tarım işçiliği yapan bir grup arkadaş, uyuz hastalığına yakalanan ve bu nedenle zayıflayıp ölmek üzere olan bir köpeği tedavi etmeye çalıştı. Uyuza neden olan parazitin yanmış motor yağı ile yok olduğunu öğrenen işçiler, kolları sıvadı. Köpeğin boynuna halat bağlayan işçiler, yanmış motor yağını getirip vücuduna sürdü. İşçilerin köpeği tedavi etmeye çalışması çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.



Sokak köpeği hiç kıpırdamadı

İşçilerin tedavi etmeye çalıştığı köpeğin sakin bir şekilde beklemesi dikkatlerden kaçmadı. İşçiler yağ sürerken köpek bir an olsun yerinden kıpırdamadı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde işçilerin köpeği tedavi etmek için belli bir süre sonra yeniden yanmış motor yağı sürmeye karar verdikleri gözlendi.

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