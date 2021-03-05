2 yılda 616 kilometrelik alt yapı projesi tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 13 ilçeye ulaşım sağlayarak 616 km alt yapı imalatı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2019 ve 2021 yılları arasında kent genelinde yürüttüğü içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hat döşemesi ile kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla hayata sunduğu büyük projelerle her geçen gün çıtasını yükselterek hedefine doğru ilerliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine Bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılı itibari ile Şanlıurfa genelinde gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarını ‘Lansman Toplantısı’ ile basınla paylaştı.

Şanlıurfa’da su musluktan içilir

Toplantıda Konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Türkiye’nin en fazla kırsal mahallesine sahip Şanlıurfa’da 1453 noktada su kaynaklarında klorlama çalışması yaparak vatandaşlarımıza musluktan gönül rahatlığıyla su içmelerini temin ediyoruz. Şanlıurfa’da su musluktan içilir. Bunun yanında atık su arıtma tesisi ile doğayı koruyor enerji üretiyoruz. Atık su arıtma tesisi bir şehrin gelişmişlik düzeyini gösterir. Şanlıurfa’da sağlıklı içme suyunu en ucuz bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz. Şanlıurfa’nın su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarımıza ilk günkü azim ve gayretle devam edeceğiz” dedi.

Lansman Toplantısına, Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Şanlıurfa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ve Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan katıldı.

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