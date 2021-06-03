Şanlıurfa'da otomobil, üst geçitten dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, üst geçitten kısmen kuruyan dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra SiverekÇermik yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BRR 19 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, üst geçitten kısmen kuruyan dereye uçtu. Attığı taklalar nedeniyle hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri ise yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-06-03 15:16:46



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