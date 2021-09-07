Karaköprü’ye yeni yeşil alanlar kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi Seyrantepe Mahallesinde 12 bin metrekare alanda yeni bir parkın yapımına başlandı.

Karaköprü’de yeşil alan oranını artırmak için yeni park yapımı için çalışmalar sürüyor. Seyrantepe Mahallesinde 12 bin metrekarelik alanda yeni park yapımı için çalışmalar başlarken, Güllübağ ve Çamlıyayla mahallelerinde de yeni park çalışmaları devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeşil bir ilçe hedefleri için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, “Karaköprü’ye son yıllarda gerçekten çok önemli bir oranda yeşil alan kazandırdık. Yaptığımız parklarda vatandaşlarımız faydalanıyor, yeşil alanlarla da doğa nefes alıyor. Bu konuda sürekli kendimizi aşmak ve çalışmalarımızı artırmak için çabalıyoruz. İnşallah 2022 yılında da hedefimiz yaklaşık 140 bin metrekare yeşil alanı daha ilçemize kazandırmak olacaktır. Yeşil alan olarak değerlendirebileceğimiz tüm alanlarda yeni parklar ve dinlenme alanları yapmaya çalışıyoruz. Seyrantepe Mahallemizde de 12 bin metrekare gibi önemli bir alanda yeni bir park kazandırmak için çalışmalarımız başladı. Yeşil alanımız şimdiden mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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