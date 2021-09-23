Akçakale ile Şanlıurfa arasındaki yol aydınlatılıyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile üst yapı çalışmalarının başlatıldığı AkçakaleŞanlıurfa yolunda refüj, kaldırım ve ışıklandırma çalışması başladı. Başkan Yalçınkaya çalışmalar tamamlandığında ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

AkçakaleŞanlıurfa yolu son şeklini almaya başladı

Üst yapıda ilçenin gelecek yüzyılını şekillendiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile AkçakaleŞanlıurfa yolu da tamamlanıyor. Yolda asfalt çalışmalarının bitmesinin ardından şimdi de refüj, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları yapılmaya başlandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedeflenirken konuya dair açıklama yapan Başkan Yalçınkaya “Ulaşımda görülmemiş ve beklenen hizmetleri hayata geçirdik. AkçakaleŞanlıurfa yolu ile de ilçemizin çehresi tamamen değişecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.