Ceylanpınar’da kış önce yol çalışmaları sürüyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun girişimleriyle Gazi Caddesinin devamı olan bin 400 metrelik Şaabin Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı.

Ceylanpınar Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesiyle koordinesiyle Şaabin Caddesinde PMT serim çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarına start verildi. Koordineli olarak sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yerinde inceledi. Yetkililerden devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, emek sarf eden personele tatlı ikramında bulundu.

Özverili bir çaba ile güzel bir çalışmanın yapıldığını belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “Gazi Caddesinin devamı olan Şaabin Caddesi yaklaşık bin 400 metre civarındadır. Arkadaşlarımızla iletişim içerisindeyiz, koordine içerisindeyiz. Gerek ilçe belediyemizin fen işleri müdürlüğü, gerek büyükşehir belediye başkanlığımızın fen işleri ekipleri burada emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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