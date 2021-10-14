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Adalet yürüyüşü yapan Savcı Bozkurt Şanlıurfa'da saldırıya uğradı Öldürülen kardeşinin faillerinin cezalandırılması için Gaziantep’ten Ankara’ya yürüyen vatandaş, Şanlıurfa’da darp edildi

İHA

Adalet yürüyüşü yapan Savcı Bozkurt Şanlıurfa'da saldırıya uğradı Öldürülen kardeşinin faillerinin cezalandırılması için Gaziantep’ten Ankara’ya yürüyen vatandaş, Şanlıurfa’da darp edildi

Öldürülen kardeşinin faillerinin ceza alması için yaklaşık 6 ay önce Gaziantep'ten Ankara'ya kadar yürüyen vatandaş, memleketi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde saldırıya uğradı. Darp edilerek yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Gaziantep’te yaşayan Savcı Bozkurt isimli vatandaş, 2018 yılında memleketi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde öldürülen kardeşi Mehmet Bozkurt’un faillerinin cezalandırılması için 6 ay önce Gaziantep’ten Ankara’ya kadar yürüdü. Adalet yürüyüşünü 12 günde tamamlayan Bozkurt, yeniden Gaziantep’e döndü. Bir yakının taziyesi ve anne ile babasını ziyaret etmek için Birecik ilçesine giden Bozkurt, iddiaya göre kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle daha önce şikayetçi olduğu kişilerden tehdit telefonları aldığı gerekçesiyle jandarmaya başvurdu. Yakınının taziyesine gittikten sonra anne ve babasını da ziyaret etmeye giden Savcı Bozkurt’un aracının önü başka bir araç tarafından kesildi. Araçtan indirilen Bozkurt darp edilmeye başlandı. Olayı görenlerin müdahale etmesiyle saldırganların elinden kurtarılan Bozkurt, çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun değişik yerlerinde kırıklar olan Bozkurt tedavi altına alınırken, olay yerine giden güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatan Savcı Bozkurt, “Ben jandarma karakoluna gidip bu şahıslar beni öldürecek dedim. Bunlar daha önce 2018 yılında benim kardeşimi öldürdüler. Hepsi dışarıda geziyor. Güzelik köyü muhtarının kardeşi vefat etmişti. Ben dün orada taziyeye gittim. Bugün de yaşlı anne ve babamı köyde ziyarete gittim. Köye ulaşmak üzereyken yolumu kestiler. Taşlarla beni kovaladılar. Ben koşa koşa 112’yi aradım. Oradan geçenler bana yetişti” diyerek hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Savcı Bozkurt ve Mehmet Bozkurt kardeşler, 2017 yılında jandarma karakolu önünde husumetli oldukları kişilerle kavga emişti. Kavgada ağır yaralanan kardeşler kaldırıldıkları hastanede tedavi görmüştü. 2018 yılında ise Mehmet Bozkurt, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kardeşini öldüren faillerin cezalandırılmasını isteyen Savcı Bozkurt, yaklaşık 6 ay önce Gaziantep’ten başlattığı adalet yürüyüşünü 12 gün sonra Ankara’da sonlandırmıştı.

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