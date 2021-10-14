Şanlıurfa’da ticari taksiler denetlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ticari taksileri denetleyerek şoförleri de kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Vatandaşların şehir içi ulaşımda daha rahat seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçları denetledi. Taksi duraklarının çalışma ruhsatları, taksilerin şase numaraları ve plakaları tek tek kontrol eden ekipler, sürücülerin eksik olan evraklarını en az bir hafta içerisinde tamamlamaları konusunda uyardı. Durak harici çalışan esnafları da uyaran ekipler, çalışma ruhsatlarının tamamlanması için esnafa süre verdi.

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