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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arpa yığınları arasında uzun namlulu silah ele geçirildi

İHA

Arpa yığınları arasında uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda arpa yığınları arasına gizlenmiş uzun namlulu silah, tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Siverek ilçesi kırsalında 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda arpa yığınlarının altına gizlenmiş 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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