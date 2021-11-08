Nefes borusuna şeker kaçan çocuk kurtarılamadı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesinde meydana geldi. İlçede ikamet eden Yasin Alpak'ın (2) ağzına attığı şeker, nefes borusuna kaçtı. Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını gören yakınları, Alpak'ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Alpak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi tarafından teslim alınan çocuğun cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.

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