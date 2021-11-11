Korona aşılamasında son sıradaki Şanlıurfa'da kitap fuarında aşı standı açıldı Kitap fuarında anonslarla vatandaşlar aşı olmaya davet edildi

Türkiye geneli iki doz Covid19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, 4. Ulusal Kitap Fuarında aşı standı oluşturuldu.

Türkiye geneli iki doz Covid19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, "4. Ulusal Kitap Fuarında aşı standı oluşturuldu. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı'nda, yerinde aşı uygulaması başlatıldı. Ekiplerce fuarda yapılan anonslarla vatandaşlar aşı olmaya davet edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Zeynep Güçlü, aşı olmak isteyen vatandaşlara bilgilendirme sonrası aşı yaptıklarını, ekiplerin fuar alanlarında, alışveriş merkezlerinde, taziye evlerinde ve diğer merkezlerde vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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