Karbel Karaköprüspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 1-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Hakan Eygü, Mürvet Yavuztürk
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen İsa, Fikret, Halil (Dk. 67 Doğancan), Barış (Dk. 78 Kağan), Emre Aydın (Dk. 84 Burak), Umut, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk. 83 Fahri)Fevzi (Dk. 78 Batuhan Türk), Emre Yıldırım
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR: İlker GünayYunus, Mehmet Albayrak, Yasin, Serkan (Dk. 46 Ali Kemal), Uğur (Dk. 85 Batuhan Kazacı), Osman, Buğra (Dk. 70 Furkan), Seyit, Yiğit, Doğukan
SARI KARTLAR: İsa, Emre Yıldırım, Fevzi, Fikret, Umut, Erşan,(Karbel Karaköprüspor) Yunus, (Kırıkkale Büyük Anadolu spor)
GOLLER: Dk. 17 Umut, (Karbel Karaköprüspor)
TFF 3'üncü Lig'in 13´üncü haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Kırıkkale Büyük Anadolu Spor´u 1-0 yendi.
17´nci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-11-20 15:07:22
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