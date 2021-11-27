Av tüfeğini temizlerken kendisini ve arkadaşını yaraladı

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Şanlıurfa'da bir kişi, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve arkadaşını yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. A.H.'nin temizlediği av tüfeği, iddiaya göre, yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar A.H. ile yanındaki arkadaşı M.E.'ye isabet etti. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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