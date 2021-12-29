Şanlıurfa´da inşaatın zemin katında erkek cesedi bulundu

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, bir inşaatın zemin katında Ahmet İstanbullu'nun (24) cansız bedeni bulundu.

Seyrantepe Mahallesi'ndeki 7 katlı inşaatın zemin katında sabah saatlerinde kanlar içerisinde yatan kişiyi gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin Ahmet İstanbullu´ya ait olduğu belirlendi. Yüksekten düşerek öldüğü tahmin edilen Ahmet İstanbullu´nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-12-29 11:20:00



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