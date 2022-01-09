Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

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Şanlıurfa’da otomobilin kontrolden çıkarak arazideki taşlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaMardin karayolunun 49’uncu kilometresinde meydana geldi. Hamza B.’nin kullandığı 63 ADR 474 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taşlık araziye girdi. Taşlara çarparak durabilen otomobildeki sürücü ile Fatma B., Menekşe B., Aynızeliha B., Ali B. ve Ferhat B. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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