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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukarı Göklü Mahallesinde kent park çalışması

İHA

Yukarı Göklü Mahallesinde kent park çalışması

Kent merkezi ve ilçelere yeşil alanlar ve parklar kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesinde kent park çalışmasına başladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yeşil alan ve park çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tüm ilçelere adil bir şekilde hizmet götüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesinde kent park yapım çalışmasına başladı. 20 dönüm alan üzerinde yapılacak olan Yukarı Göklü Kent Park’ta zemin sağlamlaştırma çalışmasını tamamlayan ekipler alanda çevre düzenlemesi yapıyor. Mahalleye büyük bir park kazandıracak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla vatandaşlar, yaz mevsiminde rahat ve güvenli bir ortamda piknik yapma şansını yakalayacak. Yürüyüş alanları, Çocuk oyun alanları, Fitness grubu, çatılı piknik masası ve bankların konulacağı 20 dönümlük Yukarı Göklü Kent Park çalışması en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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