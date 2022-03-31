Şanlıurfa’da 7 yaşındaki kız çocuğuna başarılı ameliyat

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde bulunan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı tarafından solunum sıkıntısı yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğu başarılı burun ameliyatı sonucu sağlığına kavuştu.

Ameliyat operasyon Suruç Devlet Hastanesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Mehmet İdil tarafından gerçekleştirildi. Tek taraflı olup geçmeyen burun akıntısı şikâyetiyle hastaneye götürülen kız çocuğunda yapılan endoskopik görüntüleme yöntemlerinde sol koanal atrezi (burun boşluğunun arkasında yer alan ve alınan havanın burundan alt havayollarına geçişini sağlayan bölgenin tıkanması veya kapalı olması durumudur) tanısı kondu. Ardından ameliyat operasyon sonucu sağlığına kavuşan kız çocuğu servise alındı.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Mehmet İdil, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, “7 yaşındaki kız çocuğu hastanın ailesi, Suruç Devlet Hastanesine burun tıkanıklığı şikâyetiyle başvurdu. Tek taraflı olup geçmeyen burun akıntısı şikâyetiyle hastamıza yapılan endoskopik görüntüleme yöntemlerinde sol koanal atrezi (burun boşluğunun arkasında yer alan ve alınan havanın burundan alt havayollarına geçişini sağlayan bölgenin tıkanması veya kapalı olması durumudur) tanısı kondu. Hastaya bugün Transnazal endoskopik koanal atrezi cerrahisi yapıldı. Cerrahi Suruç devlet hastanemiz için ilk olma özelliği taşımaktadır. Ayrıntılı fiziki muayene ile hastalara tanı konulabilmektedir. Cerrahisi başarıyla tamamlanan hasta serviste izlenmektedir” dedi

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