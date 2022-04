Şanlıurfa’dan dünyaya açılan ses Seslendirme Sanatçısı Mehmet Şelli: "Çocuklarınızla yerel ağızla konuşmayın"

Şanlıurfa’da doğup büyüyen, 30 yaşına kadar şiveli konuştuktan sonra gittiği İstanbul’da seslendirme mesleğine kendi tabiri ile eksi 5’ten başlayan, ancak bugün dünya markalarının reklam sesi olmayı başaran Seslendirme Sanatçısı Mehmet Şelli, ebeveynlere, çocuklarıyla yerel ağızla konuşmamayı tavsiye etti.

İşini tutkuya dönüştüren, şu ana kadar yaptığı binlerce kayıtta tanıtım filmi, reklam, eğitim, santral, oyun ve çizgi film seslendiren ve dünyaca aranan marka bir ses olan Seslendirme Sanatçısı Mehmet Şelli, birçok ünlü markanın sesi olmaya devam ediyor.



60 farklı ülkede Türkçe seslendirme

Son 5 yılda 60 farklı ülke ile Türkçe seslendirme üzerine çalışan ve Türkiye’de Trivago, Philips, Mercedes, NBA League Pass, Google, Rado, LG, Wix gibi birçok uluslararası markanın reklamlarına sesi ile değer katan Şelli, yurtdışındaki büyük ajansların Türk Seslendirme Sanatçıları listesinde başı çekiyor. Kurduğu Network’ü bir iş fikrine dönüştürüp, 2019 yılında Tvoices Seslendirme ve Prodüksiyon Ajansı Ltd. Şti.’yi kuran Şelli, şu an İstanbul’da ajansı üzerinden tüm dillerde çeviri ve seslendirme hizmeti veriyor.



"Sıfırdan değil, eksi beşten başladım"

Ebeveynlere seslenen Şelli, “30 yaşına kadar, şiveli konuşmayı iliklerime kadar hissettiğim memleketim Urfa’da yaşamış biri olarak, seslendirme işine İstanbul’da doğup büyümüş biri gibi sıfırdan değil deyim yerindeyse eksi beşten başladım. Gırtlaktan konuşmayı bırakabilmem ve sıfır noktasına varmam bile 5 yıl sürdü” dedi.



"Yıllarca akıntıya karşı kürek çektik"

Yıllarca akıntıya karşı kürek çektiğini belirten Şelli, ebeveynlere güzel konuşma ile ilgili tavsiyede bulunarak şunları kaydetti:

"Çocuklarınızla yerel ağızla konuşmayın. Çünkü bir şeyi bozmak kolay ama düzeltmek her zaman çok zordur. Diksiyonda bir kural vardır. Kulaktan ne girerse ağızdan o çıkar. Yani maruz kaldığınız konuşma şekilleri dilinize sirayet eder. Çünkü insanda taklit eğilimi vardır. Mesela gidip Karadeniz’de yaşamaya başlasanız, özel bir çaba sarf etmeseniz bile bir süre sonra konuşmanızda Karadeniz şivesinden izler görünmeye başlar.”

Çağın iletişim çağı olduğuna dikkati çeken Şelli, “İletişim çağında yaşadığımız bu zamanda nerede doğmuş olduğunuzun bir önemi yok. Global dünyanın bir parçasısınız sonuçta. Bu sebeple çocuğunuzun en önemli enstrümanı olan konuşmasının, düzgün ve yerel izlerden bağımsız olması yararına olacaktır” dedi.

