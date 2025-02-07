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        Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

        Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:15 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:17
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        Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
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        Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Şanlıurfa Valiliği'nin organizasyonunda Dergah Camisi'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen anma etkinliğinde mevlit okutuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Mevlit programının ardından cuma namazı kılındı.

        Mevlit programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katıldı.

        Namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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