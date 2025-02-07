Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Mevlit programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nin organizasyonunda Dergah Camisi'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen anma etkinliğinde mevlit okutuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

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