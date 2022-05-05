Kırsaldaki göçer çocukların oyuncak sevinci Yardımsever gençler göçer çocukları unutmadı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup genç sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla aldıkları oyuncakları, kırsaldaki göçer çocuklara götürdü. Oyuncalara kavuşan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup genç, sosyal medya hesapları üzerinden kurdukları platformla ilçedeki mağdur ailelere yardımlar ulaştırıyor. Yıl boyunca ailelere çeşitli yardımlarda bulunan grup, son olarak kırsalda yaşayan göçer çocukları sevindirdi. Elektriğin olmadığı, suyun ise tankerlerle taşındığı Mengelan bölgesinde yaşayan göçerlerin çocuklarını unutmayan grup, aldıkları oyuncakları araca yükleyerek yaşadıkları köye gitti.



Oyuncakları görünce büyük mutluluk yaşadılar

Aracın köye girmesiyle etrafında toplanan çocuklar, oyuncakları görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Oyuncağını alan çocuklar sıkıca sarılıp elinden bırakmadı. Kendilerine oyuncak getirenleri de öperek teşekkür eden çocuklar, daha sonra gönüllerince oynadı. Oyuncakların yanı sıra şeker ve çikolata da veren gönüllü gençler, çocuklarla çeşitli oyunlarda oynadı.

Yılın her ayında bu tür çalışmalar yaptıklarını söyleyen gönüllülerden Mehmet Akan, “Bizler sosyal medyada yapmış olduğumuz paylaşımlarla ve hayırseverlerin destekleriyle sadece ramazan ayında değil, yılın 12 ayında ailelere gıda kolisi, çocuklara kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve oyuncak ulaştırmaya çalışıyoruz. Bayram münasebetiyle kırsalda yaşayan çocuklarımızı da unutmadık, birlikte hoş bir vakit geçirdik” diye konuştu.

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