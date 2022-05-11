Şanlıurfa'da sokağa terk edilen bebeğin annesi bulundu



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da poşetle sokağa terk edilen 1 günlük erkek bebeğin tedavisi sürüyor. Bebeği sokağa bırakan annesi bulunarak gözaltına alındı.

Geçen pazartesi akşam saatlerinde Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayanlar, sokakta poşette yeni doğmuş erkek bebek buldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, bebeği hastaneye götürdü, annesinin bulunması için de çalışma başlatıldı. Siverek Devlet Hastanesi'ndeki kontrolde 1 günlük olduğu belirlenen bebek, durumu iyi olmadığı için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇEVRE BASKISINDAN KORKUP TERK ETMİŞ

Polis ekipleri ise yapılan araştırmayla bebeği sokağa terk eden annesinin kimliğini belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan kadının boşandığı ve bebeği de nikahsız birliktelikle dünyaya getirip, çevre baskısından korkarak terk ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette sorgulaması süren kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Bebeğin ise tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alınacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-05-11 11:15:54



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