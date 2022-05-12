Rasulaynlı çocuklar Karaköprü’yü gezdi

Rasulayn’dan Şanlıurfa’ya geziye getirilen Suriyeli çocuklar Karaköprü’de bilim merkezi ve oyuncak müzesini ziyaret ettiler

Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Barış Pınarı harekât alanında bulunan TSK unsurları ortaklığında ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan Suriyeli çocuklar için gezi etkinliği gerçekleştirildi. Rasulayn bölgesinden gelen çocuklar etkinlik çerçevesinde Karaköprü’de Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi ile Oyun ve Oyuncak Müzesini gezdi.

Önce Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’ni ziyaret eden 80 çocuk ve öğretmenleri bilim merkezinde uzay bilimleri ve yeni nesil teknoloji ile tanışırken, sosyal robot Ada ile de eğlenip fotoğraf çekindiler. Daha sonra Karaköprü Belediyesinin Oyun ve oyuncak Müzesine geçen çocuklar müzedeki geçmişten bugüne oyuncakları görüp onlarla ilgili bilgi aldılar. Oyuncaklara ve müze bahçesindeki maketlere çok ilgi gösteren çocukların gezi sırasında eğlendiği gözlendi. Geziye katılan Rasulaynlı öğrencilerin öğretmeni Muhammed Al Ahmed, çocuklar için unutulmaz bir gün olduğunu, bilim merkezi ve oyuncak müzesinin çok güzel olduğunu ifade ederek, bu geziyi düzenleyen ilgililere teşekkür etti.

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