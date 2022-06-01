Şanlıurfa'ya sağlık sokağı kuruldu

Şanlıurfa’da Halk Sağlığı Haftasında halkı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla, sağlık sokağı kuruldu.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Halk Sağlığı Haftasında halkı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla, sağlık sokağı kuruldu. Sağlık Sokağına Birecik Kaymakamı Kadir Duman’ da katılarak Sağlık çalışanları ve Eğitmen hocalardan kurulan sağlık sokağı hakkında bilgi aldı. Birecik Kaymakamı Kadir Duman halkla sohbet ederek sağlık konusunda düşüncelerini aktardı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk sağlığı Çeküs Birim sorumlusu Mesut Hamidanoğlu, “Bugün Birecik’teyiz. Her Şeyin Başı Sağlık temasıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğümüz, Birecik İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Birecik Devlet Hastanemiz ile birlikte sokak etkinliği yapıyoruz, Anne Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Akılcı İlaçla ile ilgili bütün konularda halkı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün değişik illerden gelerek programlarımıza katılan hocalarımızla ve bütün İl Sağlık Müdürlüğü teşkilatları ile birlikte akılcı ilaç dâhil birçok konuda bilgilendirmeler yapıyoruz. Özellikle Ketem araçlarımızla ve gebe okullarıyla yaptığımız çalışmalar hakkında halkımıza bilgilendirmeler sunmak temel hedefimiz olmuştur. Halk Sağlığı Haftasında Birecik'ten başlayarak tüm ilçelerimizde bu programı sürdürmeye devam edeceğiz. İş birliklerinden dolayı Birecik kaymakamlığı, Birecik Belediye Başkanlığı ve Birecik halkına katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

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