Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 6 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)-ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren şüphelileri yakalamak için harakete geçti. Ekipler, Viranşehir'de 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-08-14 15:11:22



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