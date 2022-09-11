Karbel Karaköprü Belediye Spor - Gema Polimer Şile Yıldız Spor: 1-1

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Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA) -

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Gürel Uzuner, Yakup Keçeci, Ahmet Ulu

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat Selim, Burak, Muhammed Burak (Dk. 78 İbrahim), Muhammed Öztürk, Fatih (Dk. 28 Emirhan Korkmaz), Kubilay (Dk. 78 Kemal), Emre Fırtına, Fevzi (Dk. 60 Halil Yilmaz), Emre Yıldırım, Fatih

GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR: Süleyman Arda, Ali Emre (Dk. 81 Yusuf), Mustafa (Dk. 46 Emir), Hakkı, Raşit (Dk. 46 Şahin), Saffet, Barış, Berat (Dk. 74 Emrecan Yıldızhan), Oğuzhan (Dk. 46 Alihan), Emre Yucak

GOLLER: Dk. 18 Muhammet Öztürk, (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Dk. 64 Barış (Gema Polimer Şile Yıldız Spor)

SARI KARTLAR: Fevzi (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Saffet, Ali, Hakkı, (Gema Polimer Şile Yıldız Spor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 2´nci hafta karşılaşmasında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Gema Polimer Şile Yıldız Spor ile 1-1 berabere kaldı.

18'inci dakikada Emre Yıldırım´ın pasında kale önünde topla buluşan Muhammet Öztürk, topa kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

64´üncü dakikada Berat´in pasında kale önünde topu alan Barış, sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-09-11 18:02:53



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