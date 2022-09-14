Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal mahallede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 1 tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait 3 şarjör ve 130 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-09-14 12:06:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.