Prof. Dr. Alkin: Binalarımızın yüzde 80 civarı enerji verimliliğine uygun değil



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - YAPILARDA Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Maalesef Türkiye´de binalarımızın yüzde 80 civarı enerji verimliliğine uygun değil" dedi.

İklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularının ele alındığı Anadolu Buluşmaları'nın 24'üncüsü Şanlıurfa'da yapıldı. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, yaz aylarında ödenen soğutma masrafları göz önüne alındığında, sıcak bölgelerde oturan kişilerin ısı yalıtımı yaptırmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Soğuk iklim bölgelerinde ısı yalıtımının daha çok tasarruf sağladığı algısı olduğunu ancak ısı yalıtımı sayesinde bir binayı soğutmada yüzde 50 tasarruf elde edildiğini belirtti. Prof. Dr. Alkin, "Bugün vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı ısıtılamayan ya da soğutulamayan evlerde uçup gidiyor. Yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda oluşuyor. Konutlarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80´i verimsiz kullanılıyor. Isı yalıtımı yapılan bina sahiplerini, faturalarında yüzde 50´ye varan tasarruf elde edebiliyor" dedi.

ELEKTRİKLİ ALETLERDE TASARRUF DÖNEMİ

Türkiye´de enerji verimliliği dendiğinde en fazla aydınlatma ve elektrikli aletlerin enerji tasarruflu olmasına dikkat edildiğine vurgu yapan VERİMDER Genel Sekreteri Arkın Konak ise, "Ülkemizde en fazla enerji verimliliğinin tasarruflu çalışan elektrikli ev aletlerinde algısı var. Tüketiciler akıllı ev aletleri kullanılarak daha fazla verimlilik hedefliyor. Fakat ısı yalıtımı ile elektrikli ev aletlerine oranla daha fazla verimlilik ve tasarruf sağlayabilirler. Çünkü binalarda harcanan enerji miktarının yüzde 80´ni ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Isı yalıtımlı bir binada ısıtma ve soğutma masraflarını ise yarı yarıya indirmek mümkün" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-09-15 16:56:34



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