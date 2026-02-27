Canlı
        Şanlıurfa'da altyapı çalışması sırasında göçük: 2 işçi yaralı

        Şanlıurfa’da altyapı çalışması sırasında göçük: 2 işçi yaralı

        Şanlıurfa'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı. Boru döşeme çalışması sırasında oluşan toprak kaymasıyla göçük altında kalan Enver Karahanlı ile Ömer Faruk Taş, vatandaşların müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:40
        Altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralı

        Şanlıurfa’da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçiler Enver Karahanlı (44) ile Ömer Faruk Taş (45) yaralandı.

        TOPRAK KAYMASI SONUCU GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR

        DHA'daki habere göre olay, saat 14.00 sıralarında, Şanlıurfa’da Akpiyar Mahallesi’nde yürütülen altyapı kazı çalışması sırasında meydana geldi. Mahallede boru döşeme çalışması yapan işçiler Enver Karahanlı ile Ömer Faruk Taş, oluşan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

        ÇEVREDEKİLER DURUMU FARK ETTİ

        İçi su dolu çukurda vücutlarının bir bölümü toprak altında kalan işçileri fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

        VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDILAR

        Vatandaşların müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        SAĞLIK DURUMLARI İYİ

        Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        17 yıl hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

        İstanbul'da hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan Meryem G., aylar süren takibin ardından Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

