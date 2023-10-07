Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Şanlıurfaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:59 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlerbirliği nefes aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk oldu.

        Başkent ekibi 24. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 71. dakikada Oltan Karakullukçu'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Şanlıurfaspor'un tek golünü ise 30. dakikada Mert Çapar kaydetti.

        Bu sonuçla ligde 3 maç sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 14'e çıkardı.

        Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Şanlıurfaspor ise 9 puanda kaldı. İrfan Buz, Şanlıurfaspor'un başındaki ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Kovalamacada polis kaza yaptı! 2 yaralı
        Kovalamacada polis kaza yaptı! 2 yaralı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu