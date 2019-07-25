Şans Topu için heyecan dün akşam sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde Antalya Konyaaltı'ndan 5+1 bile bir talihli 828 bin 884 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu'na dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 24 TEMMUZ

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran rakamlar 07 - 14 - 18 - 22 - 34 + 05 şeklinde belirlendi.

5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 18

4+1 bilen kişi sayısı : 292

4 bilen kişi sayısı : 3.145

3+1 bilen kişi sayısı : 7.366

3 bilen kişi sayısı : 82.986

2+1 bilen kişi sayısı : 64.136

1+1 bilen kişi sayısı : 215.707

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 828.884,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.456,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 366,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL