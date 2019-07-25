Şans Topu için heyecan dün akşam sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde Antalya Konyaaltı'ndan 5+1 bile bir talihli 828 bin 884 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu'na dair detaylar haberimizde.
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 24 TEMMUZ
Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran rakamlar 07 - 14 - 18 - 22 - 34 + 05 şeklinde belirlendi.
5+1 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 18
4+1 bilen kişi sayısı : 292
4 bilen kişi sayısı : 3.145
3+1 bilen kişi sayısı : 7.366
3 bilen kişi sayısı : 82.986
2+1 bilen kişi sayısı : 64.136
1+1 bilen kişi sayısı : 215.707
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 828.884,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.456,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 366,50 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL
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