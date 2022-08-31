Noter huzurunda Sisal Şans tarafından çekilecek olan Şans Topu'nun ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Öte yandan büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve Şans Topu bilet sorgulama ekranı araştırması talihli adayları tarafından merak ediliyor. İşte 31 Ağustos 2022 Şans Topu çekilişiyle ilgili merak edilenler...