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Şans Topu sonuçları 26 Haziran! MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 941. hafta çekilişinin ardından belli oldu. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte 26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu

Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu'nda iki küreden belirlenen toplam 6 şanslı rakam, büyük ödülün sahibini belirliyor. Şans Topu'nda 5 şanslı rakam 1'de 34'e kadar numaralı topların yer aldığı topların arasından belirleniyor. 1 şanslı rakam ise 1'den 14'e kadar numaralı topların yer aldığı topların arasından belirleniyor. 26 Şans Topu çekilişine dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 26 HAZİRAN: 1 - 4 - 14 - 29 - 34 + 10

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçları belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

GEÇEN HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI - 19 HAZİRAN: 15 - 16 - 17 - 27 - 28 + 04

5+1 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:1.690.822,30 TL
5 bilen kişi sayısı :30Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.897,85 TL
4+1 bilen kişi sayısı :202Kişi başına düşen ikramiye tutarı:574,10 TL
4 bilen kişi sayısı :2.748Kişi başına düşen ikramiye tutarı:52,80 TL
3+1 bilen kişi sayısı :5.860Kişi başına düşen ikramiye tutarı:30,15 TL
3 bilen kişi sayısı :76.034Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,95 TL
2+1 bilen kişi sayısı :59.050Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,45 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
202.104
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,55 TL
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