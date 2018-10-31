Şans Topu sonuçları için son dakikalara girildi. Gözler Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişte. Peki; MPİ Şans Topu çekilişi ne zaman yapılacak? Şans Topu 31 Ekim sonuçları ne zaman belli olacak? İşte Şans Topu sonuçları 31 Ekim ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 31 EKİM

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşecek. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası MPİ Şans Topu sonuçları haberimizde olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından geçtiğimiz hafta saat 21.15'te gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşen çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin hemen ardından Şans Topu 24 Ekim sonuçları belli oldu.

İşte Şans Topu sonuçları 24 Ekim: 22 - 5 - 2 - 15 - 14 + 14

24 Ekim tarihli diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 349.941,65 TL 5 bilen kişi sayısı : 21 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.333,00 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 217 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 322,75 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.839 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,90 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.421 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,65 TL 3 bilen kişi sayısı : 79.085 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 57.224 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 182.449 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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